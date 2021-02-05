Антимонопольный форум 2021 пройдет в середине февраля

Актуальные темы развития конкуренции в России и за рубежом эксперты и участники рынка обсудят на флагманском мероприятии в сфере конкуренции - Антимонопольном форуме, который пройдет 18 февраля в Москве. Организаторы мероприятия - Ассоциация антимонопольных экспертов и ФАС России.

В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. На пленарной сессии форума выступят руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС)Максим Шаскольский и член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

На форуме выступят также и другие представители ФАС, ведущие эксперты-практики и представители госорганов по защите конкуренции из других стран.

Темы форума:

• Какие новые механизмы экономического анализа применяются для оценки рынков цифровых платформ?

• Сетевые эффекты, двусторонние рынки, ключевые мощности на цифровых рынках - как это видит регулятор и можно ли его переубедить?

• Настоящее и будущее контроля публичных закупок: формально или по сути?

• Недобросовестная конкуренция: на страже конкуренции или потребителя? Двойные стандарты в составе продукции, уловки банков, скрытые недобросовестные практики при продвижении товара.

• Какой набор доказательств, подтверждающих отсутствие возможности доминировать в рамках "коллектива", должна представить регулятору компания, чтобы избежать санкций?

• Несчастна ли судьба частных антимонопольных исков?

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