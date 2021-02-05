Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать вакцину от коронавируса "Спутник V", так как ее высокая эффективность уже подтверждена, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Борреля, в отчете в престижном научном журнале Lancet говорится о высокой эффективности вакцины "Спутник V". "Надеюсь, что Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", - подчеркнул политик.