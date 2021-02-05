Гол и две передачи Радулова не спасли "Даллас" в матче против "Коламбуса"

"Даллас" несмотря на гол и две передачи Александра Радулова уступил "Чикаго" - 3:4. "Каролина" проиграла "Чикаго" - 4:6. В составе проигравших два очка набрал Андрей Свечников.

"Даллас" встречался с "Коламбусом" и уступил - 3:4. В составе победителей голевая передача на счету форварда Михаила Григоренко. У "Далласа" Александр Радулов смог забросить одну шайбу, а также ассистировал партнерам еще дважды. Также голевым пасом отметился и его партнер Денис Гурьянов.

Нам счету голкипера "звезд" Антона Худобина 21 отраженный бросок.

"Каролина" и "Чикаго" забросили 10 шайб. "Черные ястребы" преуспели в этом немного больше, выиграв 6:4. В составе "ураганов" гол и результативная передача на счету российского форварда Андрея Свечникова.