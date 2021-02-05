Постановление правительства Республики Хакасия от 5 февраля 2021 года № 38 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "07 февраля" заменить словами "07 марта";

2) в пункте 3:

в подпункте 1 слова "(при условии наполняемости залов не более 25%)" заменить словами "(при условии наполняемости залов не более 50%)";

подпункт 2 признать утратившим силу;

в подпункте 3 слова "07 февраля" заменить словами "07 марта";

в абзаце втором подпункта 4 слова "в период времени с 23:00 и до 06:00 утра следующего дня" заменить словами "в период времени с 01:00 и до 06:00 утра";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) запрета в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск работы кинотеатров, фитнес-центров при загрузке (наполняемости) залов более 50%.";

3) абзац первый подпункта 1 пункта 4 после слов "с 25 января по 07 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 08 февраля по 21 февраля 2021 года, с 22 февраля по 07 марта 2021 года".

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







