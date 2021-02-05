Индекс Московской биржи снова продемонстрировал рост

Индекс Московской биржи к закрытию торгов в пятницу 5 февраля вырос на 0,61%, рост показателя за месяц составил плюс 3,53%. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Из отраслевых индексов самый значительный рост продемонстрировали индексы "Нефти и газа" - плюс 1,21%, финансового сектора - плюс 0, 98%, а также телекоммуникаций - плюс 0,76%.

Наибольшую ликвидность показали акции "Росгосстраха", они прибавили в стоимости 7,74%, чуть менее существенный рост показали акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) - плюс 4,47%, а также "Саратовэнерго" - плюс 4,01.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в пятницу по данным на 19:38 по Мск снизился до 89,84 рубля за единицу европейской валюты.

Средневзвешенный курс доллара по данным на 19:38 по Мск составил 74,63 рубля за единицу американской валюты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подросла до $59,66 за баррель.