Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2021 года № 9-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в расчете на душу населения 12576 рублей, для трудоспособного населения - 12998 рублей, для пенсионеров - 9679 рублей, для детей - 13815 рублей.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков







