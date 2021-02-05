Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 4 февраля 2021 года № 114 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2020 года"

Новости

Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу 04.02.2021
В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота 04.02.2021
Минздрав продлил приостановку аттестации медработников 04.02.2021
В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 04.02.2021
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 04.02.2021
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 04.02.2021
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 04.02.2021
В США неизвестный угнал машину с вакциной 04.02.2021
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 04.02.2021
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 04.02.2021
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 04.02.2021
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 04.02.2021
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 04.02.2021
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 04.02.2021
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 04.02.2021
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 февраля 2021 г.

Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 4 февраля 2021 года № 114 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 4 февраля 2021 г.
Опубликован 5 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 г. № 1980-КЗ "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2020 года, рассчитанную министерством труда и социального развития Краснодарского края на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам:

в расчете на душу населения - 11 261 рубль;

для трудоспособного населения - 12 191 рубль;

для пенсионеров - 9 322 рубля;

для детей - 10 755 рублей.

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и социального развития Краснодарского края (Гаврилец И.В.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru);

2) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Новикову Е.П.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр С.П.Гаркуша



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией