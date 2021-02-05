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5 февраля 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 5 февраля 2021 года № 73 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, изложив абзац четырнадцатый пункта 1.27 в следующей редакции:

"В муниципальных образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 27 человек, и при условии применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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