Медиакорпорация Китая подготовила большой новогодний концерт

Напомним, что ежегодно Медиакорпорация транслирует пять телевизионных гала-концертов, посвященных Празднику весны, празднику фонарей, празднику Луны (середины осени) и новогоднее шоу 31 декабря.

Новогодний онлайн гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, пользуется особой популярностью среди пользователей интернета и молодежи. Этой традиции уже 10 лет, концерт начали транслировать с 2011 года, за это время шоу значительно выросло в творческом, инновационном исполнении.

В концертной программе приняли участие и такие интернет-знаменитости, как корреспондент Медиакорпорации Китая Ван Бинбин, имеющий звание "Представитель родного края" - Дин Чжэнь, а также известные продавцы в интернете Ли Цзяци, Вэй Я и другие.