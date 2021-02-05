Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 336н "Об установлении требований к обустройству и оборудованию участков Арктической зоны Российской Федерации, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны"

Зарегистрирован 03.02.2021 г. № 62357

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 04.02.2021 г.

Вступает в силу с 7 марта 2021 г., за исключением п. 4 Требований, который вступает в силу по истечении 30 дней после дня вступления в силу акта, принимаемого в соответствии с частью 5 ст. 257 Федерального закона от 3.08.2018 № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082).