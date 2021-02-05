NI: Россия играет важную роль в укреплении индийского ОПК

На выставке Aero India 2021 российские производители оружия сделали все возможное для продвижения своей продукции на огромный индийский рынок. И многого добились.

- Россия входит в число крупнейших экспонентов Aero India, - приводит The National Interest слова посла РФ в Нью Дели .Николая Кудашева. Российские компании представили в Бангалоре более 200 образцов военной техники. В их числе истребители МиГ-35, Су-35 и Су-57, вертолеты Ка-226, Ка-52, Ми-15Б-5, Ми-26, зенитные системы С-400 и другие комплексы.

Индия также рассматривается как потенциальный покупатель широкой линейки российских ударных, транспортных и разведывательных вертолетов - например, экспортных версий Ми-17 и Ми-28.

Российско-индийское военное сотрудничество успешно развивается по приоритетным проектам: поставкам зенитных систем С-400 "Триумф", основных боевых танков Т-90, автоматов Калашникова АК-203, поставкам и производству вертолетов Ка-226, истребителей Су-30МКИ, фрегатов и подводных лодок, совместному производству крылатых ракет BrahMos. Индийских специалистов в Москве учат эксплуатации и обслуживанию "Триумфов". Первый полк С-400 планируется передать Индии до конца 2021 года.

Министерство обороны Индии проявило интерес к российскому переносному зенитно-ракетному комплексу "Верба". А в среду стало известно, что ведомства двух стран ведут переговоры о перспективном пакете модернизации для стареющего парка индийских военно-транспортных самолетов Ил-76.

Российская военная промышленность играет важную роль в укреплении индийского ОПК в рамках объявленной премьер-министром Нарендой Мори программы "Самостоятельная Индия". Она нацелена на импортозамещение во многих отраслях - в том числе военной. Ярким примером может служить начало производства АК-203 на индийских заводах.