Постановление правительства Нижегородской области от 3 февраля 2021 года № 79 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 г. № 166-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения 10 372 рубля и по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 11 228 рублей;
пенсионеров - 8 605 рублей;
детей - 10 585 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Губернатора А.Н.Гнеушев
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