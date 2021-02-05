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5 февраля 2021 г.

Постановление правительства Нижегородской области от 3 февраля 2021 года № 80 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области на 2021 год"

Дата подписания 3 февраля 2021 г.
Опубликован 5 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области на 2021 год в расчете:

на душу населения - 10 833 рубля;

для трудоспособного населения - 11 540 рублей;

пенсионеров - 9 360 рублей;

детей - 11 031 рубль.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г., и действует до 31 декабря 2021 г.

И.о. Губернатора А.Н.Гнеушев



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