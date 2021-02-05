Нутрициолог рассказала о применении телятины в медицине

Телятина считается более изысканной, полезной и вкусной, чем говядина. Однако, при неправильном приготовлении она высыхает, поскольку почти не имеет жира. Хотя телятина более молодая и светлая, чем говядина, она все равно считается красным мясом, поскольку содержит много железа.

Как сообщила KP.RU врач-нутрициолог Ирина Яковлева, телятину рекомендуют детям, пожилым людям, а также страдающим диабетом и анемией. Диабетикам не стоит опасаться скачков сахара в крови, поскольку телятина имеет низкий гликемический индекс. Мясо молодых бычков улучшает состояние слизистых оболочек, ускоряет заживляемость кожи благодаря высокому содержанию токоферола.

"Хорошо подавать тушеную телятину с чем-то кислым, например, с квашеной капустой. Так лучше усваивается железо, которое служит профилактикой анемии. Больше всего железа в печени теленка", - говорит кандидат-медицинских наук.

Телятину можно есть маленьким детям и пожилым, при истощении, а также при различных заболеваниях. Это мясо поможет восстановиться, укрепит иммунитет и вернет силы. Белок из телятины усваивается достаточно легко.

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