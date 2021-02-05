"Открытая лабораторная": как отметить День российской науки с умом

8 февраля - в День российской науки - пройдет пятая по счету международная просветительская акция "Открытая лабораторная". Пошевелить мозгами и проверить свою картину мира с точки зрения передовых знаний по физике, астрономии, биологии, химии и технологиям сможет каждый.

Как? Достаточно зайти на сайт акции openlaba.com и в 17.30 по московскому времени подключиться к трансляции.

"Открытая лабораторная", или попросту "лаба", как называют ее сами организаторы, впервые прошла в 2017 году - в 37 городах России и 3 странах. Но сегодня все немного по-другому.

- В этот раз "Открытая лабораторная" по понятной причине пройдет онлайн и будет приурочена к объявленному Году науки и технологий, - говорит организатор акции, директор АНО "Лаборатория просветительских проектов" Евгений Насыров. - Как обычно, ведущие ученые и популяризаторы страны подготовили вопросы специально для нашей акции.

Онлайн-трансляция всероссийской, а, возможно, и международной проверки знаний будет идти из Москвы. Вести викторину в одной из аудиторий МИСиС будут два "завлаба": руководитель НОЦ биомедицинской инженерии МИСиС Федор Сенатов и астрофизик, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев - человек, который внес немалый вклад в самый успешный научно-космический проект родом из России за последние 20 лет. Речь о знаменитом "Радиоастроне" - международном космическом проекте фундаментальных астрофизических исследований.

Диапазон тем "лабы" - от генетики до геофизики, от квазаров до зарождения жизни. Но не пугайтесь - никаких супер-специальных знаний не нужно. Интересно будет и школьнику, и профессору. Ведь после серии вопросов, по традиции, будет "разбор полетов": "завлабы" раскроют правильные ответы и расскажут, почему именно они - верные. По сути после "экзамена" всех участников ждет сеанс качественного научпопа.

Но и это еще не все. Любителей науки ждет интересная дополнительная программа - лекции от именитых российских ученых. Лекцию "Нейтрино: лучший космический разведчик" прочитает сам Юрий Ковалев, а директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" МИСиС Юрий Курочкин расскажет, "Что для квантового мира естественно, а в классическом невозможно".

Справка "РГ"

Первая "Открытая лабораторная" прошла в 2017 году в 37 городах России и 3 странах. В 2019 году число участников различных акций под знаком "Лабы" достигло миллиона человек. В 2020 году акция прошла уже в 40 странах мира. "Открытая лабораторная" награждена премией "За верность науке", как самая массовая однодневная научно-популярная акция в мире.