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5 февраля 2021 г.

Постановление правительства Пермского края от 3 февраля 2021 года № 55-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Пермском крае за IV квартал 2020 года и на 2021 год"

Дата подписания 3 февраля 2021 г.
Опубликован 5 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1832-389 "О государственной социальной помощи в Пермском крае", Законом Пермского края от 28 августа 2013 г. № 224-ПК "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в целом по Пермскому краю", на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю Правительство Пермского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае за IV квартал 2020 года на душу населения - 10 844 руб., для трудоспособного населения - 11 633 руб., пенсионеров - 8 914 руб., детей - 11 124руб.

2. Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2021 год на душу населения - 10 844 руб., для трудоспособного населения - 11 633 руб., пенсионеров - 8 914 руб., детей - 11 124 руб.

3. Исполнительным органам государственной власти Пермского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края использовать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2020 года и на 2021 год как инструмент социальной политики для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края в I квартале 2021 года и в 2021 году соответственно.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения).

Губернатор Пермского края Д.Н.Махонин



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