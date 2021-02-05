Песков назвал агрессивной риторику Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал заявления американского президента Джо Байдена о том, что США "заставят Россию платить" и не сдадутся перед лицом кибератак и вмешательства в выборы, а также требование выпустить блогера Алексея Навального.

"Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению", - заявил Песков. "Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, - подчеркнул он. - Мы уже сказали, что не будем внимать менторским заявлениям".

"Но также рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разницы в подходах к ключевым вопросам у нас остается база для взаимодействия. И мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев, чтобы там, где нам это выгодно, продолжать общение", - заключил Песков.