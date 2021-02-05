Песков объяснил новую систему оценки губернаторов

Утвержденный указом президента перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов оптимизирует эту систему, она станет более понятной. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не согласился с предположением, что это может забюрократить процесс. "Нет, наоборот", - сказал он и напомнил, что система оценки была и раньше, но критериев было очень много. Сейчас, наоборот, произошла оптимизация и облегчение, система стала более компактная и более понятная, объяснил пресс-секретарь президента. Наоборот, она направлена на разбюрократизацию и повышение эффективности оценки, добавил он.

Оценивать будут правительство и администрация президента, уточнил Песков. На вопрос про критерий "цифровой зрелости" - будет ли рассматриваться активность в соцсетях и должны ли они быть только отечественные, входит ли в их число Телеграм - он пояснил, что это нужно узнавать. При этом Песков напомнил, что есть такие соцсети, как ВКонтакте и Одноклассники.

На вопрос о конечной цели такой оценки глав регионов пресс-секретарь президента пояснил, что это решения "о той или иной поддержке, ликвидации тех или иных пробелов". "Это просто обычный менеджмент на региональном уровне. Эти критерии позволяют сделать достаточно прозрачной всю региональную палитру с точки зрения эффективности", - заявил он.

И сам губернатор получает тоже возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами, пояснил Песков. "Эта система работала и раньше, просто там было огромное количество критериев, слишком много", - заключил он.