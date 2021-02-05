Постановление губернатора Приморского края от 5 февраля 2021 года № 7-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

В Петербурге фельдшер свернул шею пациенту 13:11
В Москве задержаны пятеро подозреваемых в убийстве девушки-хореографа 13:11
Песков осудил незаконные акции 13:06
Стартовал новый проект для абитуриентов о выборе будущих профессий 13:00
На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку 12:57
В Сибири пресекли торговлю липовыми справками об отсутствии COVID-19 12:53
Российский пилот "Формулы-1" Мазепин будет выступать без флага и гимна 12:49
Собянин: Пандемия не остановит развитие детских технопарков 12:40
В московском метро запустят поезд со словом "Спасибо" 12:36
Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового оружия 12:30
Волков рассказал о предстоящем поединке против Оверима 12:29
Прокурор зачитала обвинительное заключение по делу о клевете Навального в адрес ветерана 12:23
Под Калининградом вылетел в кювет автобус с пассажирами 12:16
В Красноярске арестовали двух сотрудников сгоревшего склада 11:56
Во Львове облили краской памятник Бандере 11:55
В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью 11:43
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:43
В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов 10:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Приморского края от 5 февраля 2021 года № 7-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября 2020 № 155-пг, от 12 ноября

2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года № 191-пг) следующие изменения:

исключить в абзаце втором пункта 1.1 слова "детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах),";

исключить абзац пятый пункта 7;

заменить в абзаце шестом слова "20 человек" словами "50 человек";

заменить в абзаце седьмом слова "части 2" словами "части 1".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией