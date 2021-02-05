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05.02.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

Михаила Ефремова этапировали в Москву из колонии под Белгородом

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Осужденный за смертельное ДТП в центре столицы Михаил Ефремов этапирован из колонии №4 под Белгородом в Москву. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСИН, это было необходимо для участия актера в следственных действиях.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Стало известно, кем работает осужденный Михаил Ефремов в колонии

В столице он будет содержаться в одном из следственных изоляторов до тех пор, пока не завершатся мероприятия, необходимые для рассмотрения кассационной жалобы на вынесенный приговор.

Напомним, что актер Михаил Ефремов за гибель человека в ДТП изначально был приговорен к восьми годам колонии. После апелляции приговор ему сократили на полгода.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

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