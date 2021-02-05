Температура воздуха в Москве в пятницу понизится до -11

Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части активного циклона. Воздух днем не прогреется выше -8. Об этом "РГ" сообщили в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в пятницу днем местами возможен снег, температура будет колебаться от -11 до -8 градусов. Временами возможно усиление ветра до 14 м/с. Атмосферное давление низкое - 744 мм рт ст.

- В субботу ожидаем похожую погоду, а в воскресенье мороз усилится, в ночные часы похолодает до -22...-24, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Сохранятся морозы и на следующей неделе.

Метеоролог отметила, что, несмотря на мороз, содержание кислорода в воздухе нормальное, однако перепад температур может усилить спастические реакции.