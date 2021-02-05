В Москве воспитатель частного детсада напала на ребенка

На западе Москвы в одном из частных детсадов воспитательница заподозрена в истязании ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы.

Один из детей получил телесные повреждения во время занятий. По предварительным данным, ребенок не слушался воспитательницу и та, не выдержав, применила силу. Родители обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 117, 156 и 238 УК РФ. Следователи квалифицировали произошедшее как истязание, неисполнение обязанностей по воспитанию и как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

С воспитателем сейчас работают следователи. Параллельно выясняется, есть ли у детсада необходимые документы.