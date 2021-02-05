Жительница Тверской области погибла из-за упавшей на нее крыши

В Тверской области устанавливают обстоятельства обрушения крыши дома, повлекшего гибель человека.

Сообщение о ЧП в следственный отдел регионального СК РФ поступило утром 5 февраля.

- Обрушилась крыша деревянного дома, расположенного по улице Островская линия города Вышнего Волочка, в результате которого погибла местная жительница 1953 года рождения, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

По ее словам, всего в доме семь квартир, но женщина жила в одноэтажной части постройки, над которой располагалась никем не используемая мансарда.

По факту случившегося Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК.