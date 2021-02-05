На Сахалине произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В Холмском районе Сахалинской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

По данным Telegam-канала правительства региона, автобус следовал по маршруту Холмск - Южно-Сахалинск. В салоне в момент аварии, произошедшей неподалеку от села Пожарское, находились 15 человек, в грузовике - один.

Никто из людей не пострадал. Всех пассажиров пересадили на другой автобус. Поврежденные машины убрали с проезжей части.

"Специалисты ГИБДД выясняют причины аварии. В случае установления вины водителя автобуса министерство транспорта проверит деятельность предприятия, где он работает", - говорится в сообщении.