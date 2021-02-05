Жители Курил ощутили землетрясение

Сегодня в 6.30 по сахалинскому времени произошло землетрясение магнитудой 5 в районе Курильских островов.

По данным сейсмологического сервиса eqalert.ru, очаг залегал в Тихом океане на глубине 81,9 километра. Ближайшими к эпицентру (в 60-70 километрах) оказались населенные пункты на острове Итуруп - села Буревестник, Горное и Горячие Ключи.

Между тем, как сообщает пресс-служба регионального МЧС, землетрясение ощутили силой до двух баллов жители Буревестника и сел Крабозаводствое и Малокурильское на соседнем острове Шикотан.

"Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефоны доверия и дежурных служб не поступало", - отметили в МЧС.

Оперативная группа администраций Курильского и Южно-Курильского районов и пожарно-спасательного гарнизона осматривает здания и сооружения "на предмет возможных повреждений".