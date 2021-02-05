Медики объяснили, как продлить жизнь, вовремя потолстев

Исследователи из Университета штата Огайо выяснили, что выросшие с нормальным весом люди, которые набрали лишний вес в уже более поздние годы, живут дольше.

Выводы основаны на анализе данных, собранных в 1948-2014 годах. Наблюдения велись за взрослыми и детьми. Всего в исследовании приняли участие более семи тысяч человек. В рамках работы оценивались индекс массы тела, семейное положение, различные факторы риска - болезни, вредные привычки у взрослых и так далее.

Оказалось, что самая высокая продолжительность жизни была в той группе, где люди повзрослели с нормальным весом и набрали пару лишних килограммов уже в течение взрослой жизни. Но при этом никто из них не страдал ожирением.

Следующими по продолжительности жизни были те, кто всю жизнь держал нормальный вес.

Меньше всех прожили участники, у которых изначально был лишний вес, и они набирали его в дальнейшем, передает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Annals of Epidemiology.

Ранее исследователи выяснили, что риск преждевременной смерти связан с увеличением объема талии. Даже в том случае, если сам по себе человек относительно стройный.