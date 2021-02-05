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05.02.2021 12:05

СУЭК потратит на соцпрограммы в Кузбассе свыше 800 миллионов рублей

 Более восьмисот миллионов рублей направляется в текущем году СУЭК Андрея Мельниченко на предприятия Кузбасса для реализации социальных программ, предусмотренных коллективными договорами, и на выполнение мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В числе наиболее объемных статей колдоговоров - оздоровление, оказание сотрудникам медицинской помощи по программе ДМС. СУЭК сотрудничает со всеми ведущими региональными медицинскими учреждениями, что делает доступными горнякам консультации и высококвалифицированную помощь узких специалистов, проведение необходимых дорогостоящих операций. При этом через Фонд Социального Страхования (ФСС) на предупредительные мероприятия по сокращению производственного травматизма запланировано порядка двухсот миллионов рублей. Более половины суммы составляют средства индивидуальной защиты. Сюда же входит санаторно-курортное лечение работников в лучших здравницах Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Особое внимание уделяется сотрудникам предпенсионного возраста - эта категория на особом счету при составлении списков нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

Более 1800 сотрудников, ветеранов, детей примет в течении года расположенный в Полысаево корпоративный санаторий-профилакторий. Это учреждение, оснащенное современным медицинским оборудованием, специализируется на лечении и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, пищеварения, заболеваний сердечно-сосудистой и периферической нервной систем. Активно развивается недавно открытый в городе Ленинске-Кузнецком филиал санатория-профилактория. В наступившем году в нем в рамках дневного стационара планируется оздоровить триста сотрудников.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Продолжается программа по профилактике COVID-19 в трудовых коллективах. Она включает обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и гигиены, тестирование на коронавирус, тотальную термометрию, регулярную обработку дезинфицирующими растворами и облучение с помощью рециркуляторов помещений в АБК.

Уже более пяти лет трудящиеся компании получают горячий комплексный обед на рабочем месте в рамках программы "Здоровое питание". При этом, часть стоимости обеда компенсируется, а подземная группа обеспечена бесплатным питанием. Успешно действует программа "Антиникотин". Курящие сотрудники, желающие бросить курить, абсолютно бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами, получают медицинское сопровождение, психологическую помощь и поддержку,

В числе гарантированных компанией социальных льгот - оплата работникам и членам их семей один раз в три года проезда в отпуск, предоставление во время летних каникул бесплатных путевок в детские оздоровительные центры, выдача ссуд на первоначальный взнос при приобретении жилья в ипотеку, обеспечение бесплатным пайковым углем (либо частичная компенсация коммунальных расходов), увеличенное пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. В общей сложности до 180 миллионов рублей выделятся СУЭК на поддержку ветеранов. Это дополнительная пенсия, различные виды материальной помощи.

По-прежнему в приоритете проведение корпоративных спортивных мероприятий Только в прошлом году их участниками в общей сложности стали пять тысяч сотрудников. А в этом году вместе со спорткомплексом "Юность" начинает свою работу по привлечению к здоровому образу жизни многофункциональный центр "Горняк".

"У нас в компании приняты корпоративные ценности. Ключевая - это люди, - говорит директор по работе с персоналом и АХД АО "СУЭК-Кузбасс" Александр Машнюк. - Они обеспечивают устойчивое развитие предприятий. И наша цель сделать так, чтобы каждый сотрудник гордился своей работой в компании, чувствовал заботу о его здоровье, ощущал, что он в числе крепкого, сплоченного коллектива. Это особо значимо в год празднования 20-летия СУЭК"

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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