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05.02.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

В Красноярске арестовали двух сотрудников сгоревшего склада

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)

В Красноярске задержали директора сгоревшего склада автозапчастей и его подчиненного - начальника административно-хозяйственного отдела.

Фото: Олег Кузьмин/ РИА Новости
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Напомним, жертвами пожара стали четыре человека, в том числе трое пожарных.

Задержанные, которым 33 года и 39 лет, подозреваются в нарушении правил пожарной безопасности и причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК.

"С участием подозреваемых проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок", - уточнили следователи.

Они намерены обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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