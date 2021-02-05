В Красноярске арестовали двух сотрудников сгоревшего склада

В Красноярске задержали директора сгоревшего склада автозапчастей и его подчиненного - начальника административно-хозяйственного отдела.

Напомним, жертвами пожара стали четыре человека, в том числе трое пожарных.

Задержанные, которым 33 года и 39 лет, подозреваются в нарушении правил пожарной безопасности и причинении смерти по неосторожности, сообщает региональный СК.

"С участием подозреваемых проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение в установленный законом срок", - уточнили следователи.

Они намерены обратиться с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.