В Красноярске спасатели освободили собаку, застрявшую между плит

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В центре Красноярска собака застряла между бетонных плит на стройке.
Освобождать ее пришлось с помощью специальной техники, сообщает KP.Ru.
Спасателей вызвали местные жители, привлеченные воем животного. Вытащить собаку просто так не получилось: плиты пришлось поднимать с помощью гидравлики. Все это заняло около двух часов.
Инцидент произошел на стройплощадке недостроенного здания.
Добавим, по данным мэрии Красноярска, с начала года в городе коммунальные службы отловили и стерилизовали 260 собак.