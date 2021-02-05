В Красноярске спасатели освободили собаку, застрявшую между плит

В центре Красноярска собака застряла между бетонных плит на стройке.

Освобождать ее пришлось с помощью специальной техники, сообщает KP.Ru.

Спасателей вызвали местные жители, привлеченные воем животного. Вытащить собаку просто так не получилось: плиты пришлось поднимать с помощью гидравлики. Все это заняло около двух часов.

Инцидент произошел на стройплощадке недостроенного здания.

Добавим, по данным мэрии Красноярска, с начала года в городе коммунальные службы отловили и стерилизовали 260 собак.