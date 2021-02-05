Видео: На Алтае рабочие записали клип в поддержку президента

Сотрудники одного из крупнейших в стране Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий записали видеоклип в поддержку президента России Владимира Путина.

Заводчане в униформе стоят у станков и маршируют по цеху с российскими флагами.

"Так было в России с далеких времен: чем выше давление - тем крепче бетон", - поют рабочие.

Видеоролик опубликован на официальной странице предприятия в социальных сетях.

- Целый завод поучаствовал во флешмобе #ПутинНашПрезидент в поддержку Владимира Путина. На Барнаульском заводе АТИ, на реальном производстве - в цехе БТК - сняли патриотический клип в поддержку национальной политики Владимира Владимировича, - пишут работники предприятия. - Это наша страна, наша гражданская позиция и наш выбор.

- Считаю, что такая акция очень актуальна, чтобы напомнить людям, сколько всего позитивного и созидательного происходит в нашей стране, - пояснил генеральный директор предприятия Артем Шамков в Facebook. - Например, наш цех БТК построен в рамках программы импортозамещения. И это лишь малая часть той модернизации и освоения новых видов продукции, которая происходит на нашем заводе и тысячах предприятий по всей России.

Справка "РГ"

"Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" - одно из ведущих предприятий в своей отрасли в России и СНГ, способное самостоятельно обеспечивать все этапы производства, включая разработку и выпуск принципиально новых изделий.

Завод выпускает фрикционные изделия, а также широкий ассортимент уплотнительных, прокладочных и термостойких материалов для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей народного хозяйства.

Между тем

По всей России проходит флешмоб в поддержку Владимира Путина. Неравнодушные граждане записывают видеообращения к Президенту России со словами поддержки и хэштегом #ПутинНашПрезидент