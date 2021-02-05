Брат главы Северной Осетии найден мертвым в своем доме

В Северной Осетии обнаружили тело Казбека Битарова - родного брата главы республики Вячеслава Битарова. Тело 67-летнего мужчины нашли у него дома, причины смерти сейчас устанавливают правоохранители. Информацию подтвердил "РГ" источник в правительстве региона.

- Старший брат Вячеслава Зелимхановича найден мертвым у себя дома. Что там случилось пока точно неизвестно, идет проверка, - сообщил источник.

Казбек Битаров занимался бизнесом в Северной Осетии. 12 декабря мужчина попал в серьезное ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Битаров находился за рулем Toyota Land Cruiser 200 и столкнулся с ВАЗ-2107. В результате на месте погибла 28-летняя женщина и двое малолетних детей 2018 и 2020 года рождения. 35-летний водитель "жигулей" скончался по пути в больницу. Сам Битаров в ДТП серьезно не пострадал.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", в котором брат главы республики проходил как подозреваемый. Сейчас его расследование продолжается.