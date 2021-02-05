Петербурженка нарастила ноготь длиной 1,35 метра

В Петербурге мастер маникюра Надежда Леонова нарастила своей клиентке ноготь длиной 1 метр 35 сантиметров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на саму Леонову, мастер и ее клиентка рассчитывают, что ноготь попадет в Книгу рекордов Гиннесса, соответствующая заявка уже подана.

На создание супер-ногтя потребовалось около килограмма геля, а себестоимость израсходованных материалов составила 7 тысяч рублей.

Изготовление ногтя длилось шесть часов. Ноготь нарастили, просушили под специальной лампой, отполировали и задекорировали стразами.

Правда, клиентка ходила с такой конструкцией меньше суток. Ноготь пришлось снять, поскольку осуществлять с ним любые бытовые манипуляции оказалось просто невозможно.