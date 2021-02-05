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05.02.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Петербурге фельдшер свернул шею пациенту

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге задержан фельдшер скорой помощи: он подозревается в причинении смерти пациенту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, пациенту свернули шею, от этого он и скончался.

Пациент умер летом прошлого года в своей квартире. Когда тело обследовали эксперты, они выяснили, что погибший умер не своей смертью. Выяснилось, что последними, кто его видел, была бригада скорой, приехавшая к мужчине после приступа.

Правда, уголовное дело возбуждено по статье 111, которая подразумевает, что причинение фатальных телесных повреждений было умышленным, то есть, по версии следствия, по не озвученным пока причинам фельдшер специально свернул мужчине шею.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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