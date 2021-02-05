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05.02.2021 12:57
Рубрика: Происшествия

На Кубани будут судить экс-начальника судебных приставов за взятку

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани перед судом предстанет 45-летний бывший начальник Ейского межрайонного отдела судебных приставов УФССП по региону. Он обвиняется в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: iStock
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По материалам следствия, в производстве отдела судебных приставов находился исполнительный лист о выселении трех граждан из дома в городе Ейске. В июне 2013 года к начальнику отдела обратилась женщина - доверенное лицо местного жителя, в пользу которого было вынесено судебное решение, и попросила ускорить выселение жильцов. Мужчина согласился, но за вознаграждение - 300 тысяч рублей. Через два дня, при передаче денег, пристава застигли врасплох правоохранители. Мужчина попытался скрыться с места и избавиться от купюр, выбросив их из окна автомобиля. Однако благодаря совместной работе с сотрудниками управления ФСБ России по краю дальнейшие действия мужчины были пресечены.

"Между тем еще до возбуждения уголовного дела фигурант скрылся от следствия, в связи с этим был объявлен в международный розыск, - рассказали в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. - В мае 2020 года обвиняемый был задержан на территории Рязанской области и доставлен к следователю. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ейский городской суд для рассмотрения по существу".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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