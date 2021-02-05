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05.02.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре 80-летняя женщина похитила у фирмы свыше 8 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В краевой столице правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 80-летней местной жительницы - она подозревается в совершении крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает KP.RU.

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В краснодарскую полицию обратился 52-летний индивидуальный предприниматель и рассказал, что с банковского счета его фирмы исчезли более 8 миллионов рублей. Стражи порядка в ходе проверки выяснили, что кражу совершила главный бухгалтер предприятия. Ее задержали по горячим следам и взяли подписку о невыезде.

Стоит отметить, что за свою долгую жизнь у женщины не возникало проблем с законом - она не привлекалась ни к уголовной, ни административной ответственности, на профучете тоже не состояла. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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