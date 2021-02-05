За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2032

2 Санкт-Петербург 1463

3 Московская область 946

4 Нижегородская область 473

5 Воронежская область 368

6 Ростовская область 364

7 Свердловская область 331

8 Самарская область 303

9 Красноярский край 284

10 Пермский край 277

11 Вологодская область 276

12 Челябинская область 272

13 Иркутская область 264

14 Хабаровский край 248

15 Архангельская область 240

16 Саратовская область 239

17 Республика Карелия 237

18 Волгоградская область 233

19 Ставропольский край 226

20 Ленинградская область 216

21 Пензенская область 214

22 Забайкальский край 199

23 Приморский край 199

24 Тверская область 187

25 Краснодарский край 185

26 Ярославская область 183

27 Алтайский край 181

28 Калининградская область 179

29 Смоленская область 177

30 Курская область 177

31 Ульяновская область 173

32 Белгородская область 170

33 Кировская область 166

34 Тульская область 166

35 Брянская область 165

36 Республика Башкортостан 164

37 Ивановская область 163

38 Омская область 162

39 Астраханская область 157

40 Орловская область 155

41 Ханты-Мансийский автономный округ 154

42 Республика Крым 152

43 Калужская область 150

44 Оренбургская область 150

45 Мурманская область 149

46 Владимирская область 147

47 Липецкая область 145

48 Тамбовская область 142

49 Новгородская область 136

50 Республика Бурятия 135

51 Республика Коми 133

52 Новосибирская область 131

53 Тюменская область 130

54 Псковская область 124

55 Рязанская область 110

56 Кемеровская область 99

57 Курганская область 96

58 Удмуртская Республика 95

59 Севастополь 92

60 Томская область 91

61 Республика Чувашия 91

62 Сахалинская область 88

63 Республика Саха (Якутия) 88

64 Кабардино-Балкарская Республика 85

65 Амурская область 84

66 Республика Татарстан 84

67 Республика Дагестан 82

68 Республика Калмыкия 73

69 Республика Мордовия 70

70 Карачаево-Черкесская Республика 63

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 59

72 Республика Северная Осетия-Алания 56

73 Республика Хакасия 53

74 Камчатский край 52

75 Костромская область 48

76 Республика Алтай 43

77 Республика Марий Эл 43

78 Республика Адыгея 40

79 Республика Ингушетия 33

80 Чеченская Республика 32

81 Магаданская область 16

82 Республика Тыва 12

83 Ненецкий автономный округ 8

84 Еврейская автономная область 7

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 934 606 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,08%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия 0,2%

3. Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Кемеровская область, Мурманская область 0,3% За последние сутки подтверждено 527 смертей: Москва 71

Санкт-Петербург 38

Московская область 36

Ростовская область 29

Красноярский край 22

Краснодарский край 18

Нижегородская область 16

Воронежская область 15

Свердловская область 15

Алтайский край 13

Тульская область 10

Челябинская область 10

Ленинградская область 9

Белгородская область 8

Республика Крым 8

Пермский край 8

Ульяновская область 8

Иркутская область 8

Ивановская область 7

Вологодская область 7

Новосибирская область 7

Смоленская область 6

Тверская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Владимирская область 5

Костромская область 5

Рязанская область 5

Республика Коми 5

Республика Дагестан 5

Приморский край 5

Брянская область 4

Калужская область 4

Курская область 4

Орловская область 4

Республика Карелия 4

Севастополь 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Удмуртская Республика 4

Оренбургская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Омская область 4

Архангельская область 3

Мурманская область 3

Республика Адыгея 3

Астраханская область 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Пензенская область 3

Самарская область 3

Кемеровская область 3

Забайкальский край 3

Липецкая область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Татарстан 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Тюменская область 1

Республика Хакасия 1

Республика Бурятия 1

Камчатский край 1

Амурская область 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 75 732 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека: Москва 4664

Санкт-Петербург 3012

Московская область 1001

Челябинская область 845

Нижегородская область 444

Ростовская область 429

Иркутская область 383

Воронежская область 375

Архангельская область 358

Свердловская область 346

Вологодская область 307

Республика Карелия 301

Самарская область 301

Псковская область 298

Приморский край 290

Краснодарский край 279

Пермский край 272

Хабаровский край 269

Ивановская область 262

Саратовская область 259

Мурманская область 242

Красноярский край 234

Смоленская область 229

Волгоградская область 229

Тверская область 228

Ленинградская область 221

Новосибирская область 219

Ставропольский край 217

Новгородская область 215

Республика Крым 215

Забайкальский край 206

Пензенская область 205

Ульяновская область 204

Калининградская область 201

Ямало-Ненецкий автономный округ 201

Тульская область 189

Кировская область 189

Орловская область 186

Курская область 182

Республика Саха (Якутия) 180

Ханты-Мансийский автономный округ 178

Липецкая область 175

Тамбовская область 171

Омская область 171

Ярославская область 167

Сахалинская область 167

Оренбургская область 164

Калужская область 158

Республика Башкортостан 158

Кемеровская область 158

Владимирская область 157

Республика Бурятия 153

Брянская область 149

Белгородская область 145

Тюменская область 142

Республика Калмыкия 138

Республика Дагестан 132

Республика Коми 129

Удмуртская Республика 121

Томская область 121

Рязанская область 111

Астраханская область 104

Алтайский край 102

Республика Татарстан 97

Курганская область 93

Костромская область 91

Республика Мордовия 91

Амурская область 90

Севастополь 88

Кабардино-Балкарская Республика 81

Карачаево-Черкесская Республика 81

Республика Чувашия 75

Республика Хакасия 66

Республика Северная Осетия - Алания 63

Республика Ингушетия 59

Республика Марий Эл 59

Камчатский край 56

Еврейская автономная область 50

Чеченская Республика 49

Республика Алтай 46

Республика Адыгея 39

Магаданская область 20

Республика Тыва 19

Ненецкий автономный округ 8

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 413 495.