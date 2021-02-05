За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2032
- 2 Санкт-Петербург 1463
- 3 Московская область 946
- 4 Нижегородская область 473
- 5 Воронежская область 368
- 6 Ростовская область 364
- 7 Свердловская область 331
- 8 Самарская область 303
- 9 Красноярский край 284
- 10 Пермский край 277
- 11 Вологодская область 276
- 12 Челябинская область 272
- 13 Иркутская область 264
- 14 Хабаровский край 248
- 15 Архангельская область 240
- 16 Саратовская область 239
- 17 Республика Карелия 237
- 18 Волгоградская область 233
- 19 Ставропольский край 226
- 20 Ленинградская область 216
- 21 Пензенская область 214
- 22 Забайкальский край 199
- 23 Приморский край 199
- 24 Тверская область 187
- 25 Краснодарский край 185
- 26 Ярославская область 183
- 27 Алтайский край 181
- 28 Калининградская область 179
- 29 Смоленская область 177
- 30 Курская область 177
- 31 Ульяновская область 173
- 32 Белгородская область 170
- 33 Кировская область 166
- 34 Тульская область 166
- 35 Брянская область 165
- 36 Республика Башкортостан 164
- 37 Ивановская область 163
- 38 Омская область 162
- 39 Астраханская область 157
- 40 Орловская область 155
- 41 Ханты-Мансийский автономный округ 154
- 42 Республика Крым 152
- 43 Калужская область 150
- 44 Оренбургская область 150
- 45 Мурманская область 149
- 46 Владимирская область 147
- 47 Липецкая область 145
- 48 Тамбовская область 142
- 49 Новгородская область 136
- 50 Республика Бурятия 135
- 51 Республика Коми 133
- 52 Новосибирская область 131
- 53 Тюменская область 130
- 54 Псковская область 124
- 55 Рязанская область 110
- 56 Кемеровская область 99
- 57 Курганская область 96
- 58 Удмуртская Республика 95
- 59 Севастополь 92
- 60 Томская область 91
- 61 Республика Чувашия 91
- 62 Сахалинская область 88
- 63 Республика Саха (Якутия) 88
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 85
- 65 Амурская область 84
- 66 Республика Татарстан 84
- 67 Республика Дагестан 82
- 68 Республика Калмыкия 73
- 69 Республика Мордовия 70
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 63
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 59
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 56
- 73 Республика Хакасия 53
- 74 Камчатский край 52
- 75 Костромская область 48
- 76 Республика Алтай 43
- 77 Республика Марий Эл 43
- 78 Республика Адыгея 40
- 79 Республика Ингушетия 33
- 80 Чеченская Республика 32
- 81 Магаданская область 16
- 82 Республика Тыва 12
- 83 Ненецкий автономный округ 8
- 84 Еврейская автономная область 7
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 934 606 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,08%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия 0,2%
- 3. Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Кемеровская область, Мурманская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 527 смертей:
- Москва 71
- Санкт-Петербург 38
- Московская область 36
- Ростовская область 29
- Красноярский край 22
- Краснодарский край 18
- Нижегородская область 16
- Воронежская область 15
- Свердловская область 15
- Алтайский край 13
- Тульская область 10
- Челябинская область 10
- Ленинградская область 9
- Белгородская область 8
- Республика Крым 8
- Пермский край 8
- Ульяновская область 8
- Иркутская область 8
- Ивановская область 7
- Вологодская область 7
- Новосибирская область 7
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Владимирская область 5
- Костромская область 5
- Рязанская область 5
- Республика Коми 5
- Республика Дагестан 5
- Приморский край 5
- Брянская область 4
- Калужская область 4
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Республика Карелия 4
- Севастополь 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Удмуртская Республика 4
- Оренбургская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Омская область 4
- Архангельская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Адыгея 3
- Астраханская область 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 3
- Кемеровская область 3
- Забайкальский край 3
- Липецкая область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Татарстан 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Псковская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Тюменская область 1
- Республика Хакасия 1
- Республика Бурятия 1
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 75 732 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека:
- Москва 4664
- Санкт-Петербург 3012
- Московская область 1001
- Челябинская область 845
- Нижегородская область 444
- Ростовская область 429
- Иркутская область 383
- Воронежская область 375
- Архангельская область 358
- Свердловская область 346
- Вологодская область 307
- Республика Карелия 301
- Самарская область 301
- Псковская область 298
- Приморский край 290
- Краснодарский край 279
- Пермский край 272
- Хабаровский край 269
- Ивановская область 262
- Саратовская область 259
- Мурманская область 242
- Красноярский край 234
- Смоленская область 229
- Волгоградская область 229
- Тверская область 228
- Ленинградская область 221
- Новосибирская область 219
- Ставропольский край 217
- Новгородская область 215
- Республика Крым 215
- Забайкальский край 206
- Пензенская область 205
- Ульяновская область 204
- Калининградская область 201
- Ямало-Ненецкий автономный округ 201
- Тульская область 189
- Кировская область 189
- Орловская область 186
- Курская область 182
- Республика Саха (Якутия) 180
- Ханты-Мансийский автономный округ 178
- Липецкая область 175
- Тамбовская область 171
- Омская область 171
- Ярославская область 167
- Сахалинская область 167
- Оренбургская область 164
- Калужская область 158
- Республика Башкортостан 158
- Кемеровская область 158
- Владимирская область 157
- Республика Бурятия 153
- Брянская область 149
- Белгородская область 145
- Тюменская область 142
- Республика Калмыкия 138
- Республика Дагестан 132
- Республика Коми 129
- Удмуртская Республика 121
- Томская область 121
- Рязанская область 111
- Астраханская область 104
- Алтайский край 102
- Республика Татарстан 97
- Курганская область 93
- Костромская область 91
- Республика Мордовия 91
- Амурская область 90
- Севастополь 88
- Кабардино-Балкарская Республика 81
- Карачаево-Черкесская Республика 81
- Республика Чувашия 75
- Республика Хакасия 66
- Республика Северная Осетия - Алания 63
- Республика Ингушетия 59
- Республика Марий Эл 59
- Камчатский край 56
- Еврейская автономная область 50
- Чеченская Республика 49
- Республика Алтай 46
- Республика Адыгея 39
- Магаданская область 20
- Республика Тыва 19
- Ненецкий автономный округ 8
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 413 495.