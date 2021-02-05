За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

В Тюменской области кафе и рестораны смогут работать ночью 11:43
В Уфе продлили арест фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы 11:43
В Ростове началась вакцинация от COVID-19 участников парада Победы 11:39
Суд арестовал обвиняемого в поджоге машины Росгвардии на незаконной акции 11:36
Последствия снегопада в Москве ликвидируют более 9,5 тысячи единиц техники 11:35
Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 11:27
В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением 11:27
Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли 11:11
Челябинский учитель математики прославился видеоуроками в TikTok 10:52
В Москве поднимут температуру батарей из-за предстоящих морозов 10:49
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России 10:48
Экс-главком ВМФ России Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни 10:46
Назначен глава МЧС Крыма 10:43
В Новосибирске глыбы льда рухнули с балкона на машину с водителем 10:26
Определился соперник сборной России в полуфинале Кубка АТР 10:24
В Москве "уставшие" офисы могут стать апартаментами 10:19
Переболевшие COVID-19 россияне выбрали санатории Крыма для оздоровления 10:19
Pfizer отозвала заявку на экстренное использование вакцины в Индии 10:12
Выставка "Язык несвободы" открылась в Музее истории ГУЛАГа 10:07
Mercedes-Benz отделится от Daimler 10:00
Брат главы Северной Осетии найден мертвым в своем доме 09:59
В Курганской области у сторонников радикального ислама изъяли оружие 09:53
Главный эпидемиолог Швеции предупредил о риске третьей волны COVID-19 09:52
Суд оштрафовал порт Новороссийска на 44,5 млн за вред Черному морю 09:51
В Бийске создали прибор для забора грунта на Луне 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
05.02.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 688 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2032
  • 2 Санкт-Петербург 1463
  • 3 Московская область 946
  • 4 Нижегородская область 473
  • 5 Воронежская область 368
  • 6 Ростовская область 364
  • 7 Свердловская область 331
  • 8 Самарская область 303
  • 9 Красноярский край 284
  • 10 Пермский край 277
  • 11 Вологодская область 276
  • 12 Челябинская область 272
  • 13 Иркутская область 264
  • 14 Хабаровский край 248
  • 15 Архангельская область 240
  • 16 Саратовская область 239
  • 17 Республика Карелия 237
  • 18 Волгоградская область 233
  • 19 Ставропольский край 226
  • 20 Ленинградская область 216
  • 21 Пензенская область 214
  • 22 Забайкальский край 199
  • 23 Приморский край 199
  • 24 Тверская область 187
  • 25 Краснодарский край 185
  • 26 Ярославская область 183
  • 27 Алтайский край 181
  • 28 Калининградская область 179
  • 29 Смоленская область 177
  • 30 Курская область 177
  • 31 Ульяновская область 173
  • 32 Белгородская область 170
  • 33 Кировская область 166
  • 34 Тульская область 166
  • 35 Брянская область 165
  • 36 Республика Башкортостан 164
  • 37 Ивановская область 163
  • 38 Омская область 162
  • 39 Астраханская область 157
  • 40 Орловская область 155
  • 41 Ханты-Мансийский автономный округ 154
  • 42 Республика Крым 152
  • 43 Калужская область 150
  • 44 Оренбургская область 150
  • 45 Мурманская область 149
  • 46 Владимирская область 147
  • 47 Липецкая область 145
  • 48 Тамбовская область 142
  • 49 Новгородская область 136
  • 50 Республика Бурятия 135
  • 51 Республика Коми 133
  • 52 Новосибирская область 131
  • 53 Тюменская область 130
  • 54 Псковская область 124
  • 55 Рязанская область 110
  • 56 Кемеровская область 99
  • 57 Курганская область 96
  • 58 Удмуртская Республика 95
  • 59 Севастополь 92
  • 60 Томская область 91
  • 61 Республика Чувашия 91
  • 62 Сахалинская область 88
  • 63 Республика Саха (Якутия) 88
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 85
  • 65 Амурская область 84
  • 66 Республика Татарстан 84
  • 67 Республика Дагестан 82
  • 68 Республика Калмыкия 73
  • 69 Республика Мордовия 70
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 63
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 59
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 56
  • 73 Республика Хакасия 53
  • 74 Камчатский край 52
  • 75 Костромская область 48
  • 76 Республика Алтай 43
  • 77 Республика Марий Эл 43
  • 78 Республика Адыгея 40
  • 79 Республика Ингушетия 33
  • 80 Чеченская Республика 32
  • 81 Магаданская область 16
  • 82 Республика Тыва 12
  • 83 Ненецкий автономный округ 8
  • 84 Еврейская автономная область 7
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 934 606 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,08%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Москва, Республика Ингушетия 0,2%
  • 3. Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Костромская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Кемеровская область, Мурманская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 527 смертей:
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 38
  • Московская область 36
  • Ростовская область 29
  • Красноярский край 22
  • Краснодарский край 18
  • Нижегородская область 16
  • Воронежская область 15
  • Свердловская область 15
  • Алтайский край 13
  • Тульская область 10
  • Челябинская область 10
  • Ленинградская область 9
  • Белгородская область 8
  • Республика Крым 8
  • Пермский край 8
  • Ульяновская область 8
  • Иркутская область 8
  • Ивановская область 7
  • Вологодская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Смоленская область 6
  • Тверская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Владимирская область 5
  • Костромская область 5
  • Рязанская область 5
  • Республика Коми 5
  • Республика Дагестан 5
  • Приморский край 5
  • Брянская область 4
  • Калужская область 4
  • Курская область 4
  • Орловская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Севастополь 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Оренбургская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Омская область 4
  • Архангельская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Астраханская область 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Липецкая область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Татарстан 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Псковская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Тюменская область 1
  • Республика Хакасия 1
  • Республика Бурятия 1
  • Камчатский край 1
  • Амурская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 75 732 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 582 человека:
  • Москва 4664
  • Санкт-Петербург 3012
  • Московская область 1001
  • Челябинская область 845
  • Нижегородская область 444
  • Ростовская область 429
  • Иркутская область 383
  • Воронежская область 375
  • Архангельская область 358
  • Свердловская область 346
  • Вологодская область 307
  • Республика Карелия 301
  • Самарская область 301
  • Псковская область 298
  • Приморский край 290
  • Краснодарский край 279
  • Пермский край 272
  • Хабаровский край 269
  • Ивановская область 262
  • Саратовская область 259
  • Мурманская область 242
  • Красноярский край 234
  • Смоленская область 229
  • Волгоградская область 229
  • Тверская область 228
  • Ленинградская область 221
  • Новосибирская область 219
  • Ставропольский край 217
  • Новгородская область 215
  • Республика Крым 215
  • Забайкальский край 206
  • Пензенская область 205
  • Ульяновская область 204
  • Калининградская область 201
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 201
  • Тульская область 189
  • Кировская область 189
  • Орловская область 186
  • Курская область 182
  • Республика Саха (Якутия) 180
  • Ханты-Мансийский автономный округ 178
  • Липецкая область 175
  • Тамбовская область 171
  • Омская область 171
  • Ярославская область 167
  • Сахалинская область 167
  • Оренбургская область 164
  • Калужская область 158
  • Республика Башкортостан 158
  • Кемеровская область 158
  • Владимирская область 157
  • Республика Бурятия 153
  • Брянская область 149
  • Белгородская область 145
  • Тюменская область 142
  • Республика Калмыкия 138
  • Республика Дагестан 132
  • Республика Коми 129
  • Удмуртская Республика 121
  • Томская область 121
  • Рязанская область 111
  • Астраханская область 104
  • Алтайский край 102
  • Республика Татарстан 97
  • Курганская область 93
  • Костромская область 91
  • Республика Мордовия 91
  • Амурская область 90
  • Севастополь 88
  • Кабардино-Балкарская Республика 81
  • Карачаево-Черкесская Республика 81
  • Республика Чувашия 75
  • Республика Хакасия 66
  • Республика Северная Осетия - Алания 63
  • Республика Ингушетия 59
  • Республика Марий Эл 59
  • Камчатский край 56
  • Еврейская автономная область 50
  • Чеченская Республика 49
  • Республика Алтай 46
  • Республика Адыгея 39
  • Магаданская область 20
  • Республика Тыва 19
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 413 495.

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО СФО СКФО СЗФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами
Названы сроки вакцинации от COVID-19 для переболевших в первую волну
В России создают противотанковый комплекс, уничтожающий беспилотники
В Росстандарте разъяснили, для чего нужен эталон коронавируса
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно