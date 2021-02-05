Борт Екатеринбург-Симферополь вынужденно сел из-за недомогания пассажирки

Пассажирский лайнер, летевший из Екатеринбурга в Симферополь, совершил вынужденную посадку в Краснодаре.

"У пассажирки ухудшилось самочувствие", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Уральские авиалинии".

Женщине стало плохо во время перелета, и командир воздушного судна принял решение садиться в ближайшем аэропорту.

"У трапа пассажирку ждали медики "скорой", они оказали ей первую медпомощь", - рассказали представители перевозчика.

После медицинских манипуляций женщине стало лучше - она даже смогла продолжить полет. Борт вновь поднялся в воздух через час двадцать.