На Урале передали в суд дело о миллионной растрате при покупке детсада

В Челябинской области передано в суд уголовное дело о покупке детского сада по вдвое завышенной цене. Разницу в размере 27,8 миллиона рублей получило "государственно-частное партнерство" в лице чиновника и двух коммерсантов, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- По версии следствия, первый заместитель главы Сосновского района в 2017 году заключил с руководителем коммерческой фирмы договор на покупку нежилого здания под размещение детского сада, оценку которого производил третий участник операции - индивидуальный предприниматель в сфере оценки объектов недвижимости, - рассказала представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Согласно подготовленному им отчету, рыночная стоимость здания составляла 56,4 миллиона рублей при фактической цене в 28,6 миллиона.

В ходе расследования уголовного дела на денежные средства обвиняемых, объекты недвижимости, транспортные средства и доли в уставных капиталах коммерческих организаций наложен арест на общую сумму свыше 54 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.