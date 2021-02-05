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05.02.2021 13:55
Рубрика: Происшествия

На Урале передали в суд дело о миллионной растрате при покупке детсада

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области передано в суд уголовное дело о покупке детского сада по вдвое завышенной цене. Разницу в размере 27,8 миллиона рублей получило "государственно-частное партнерство" в лице чиновника и двух коммерсантов, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- По версии следствия, первый заместитель главы Сосновского района в 2017 году заключил с руководителем коммерческой фирмы договор на покупку нежилого здания под размещение детского сада, оценку которого производил третий участник операции - индивидуальный предприниматель в сфере оценки объектов недвижимости, - рассказала представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Согласно подготовленному им отчету, рыночная стоимость здания составляла 56,4 миллиона рублей при фактической цене в 28,6 миллиона.

В ходе расследования уголовного дела на денежные средства обвиняемых, объекты недвижимости, транспортные средства и доли в уставных капиталах коммерческих организаций наложен арест на общую сумму свыше 54 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.

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