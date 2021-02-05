В Курганской области у сторонников радикального ислама изъяли оружие

В Далматовском районе Курганской области сотрудники органов безопасности изъяли у сторонников радикальных религиозных течений оружие и запрещенную литературу. В отношении четырех человек решается вопрос о возбуждении уголовных и административных дел, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

- В домах и помещениях сторонников радикального ислама нашли 4 единицы огнестрельного оружия, одно из которых изготовлено кустарным способом, 143 патрона, 21 мобильный телефон, 12 флеш-карт, 9 дисков, содержащих материалы экстремистского характера, 71 экземпляр религиозной литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста России, - уточняют в силовом ведомстве. Кроме того, были обнаружены нелегальные молельные помещения, действовавшие в нарушение закона о религиозных объединениях.

Четырех жителей Далматовского района могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил производства, продажи, хранения или уничтожения оружия и патронов к нему, а также - за изготовление и распространение экстремистских материалов, миссионерскую деятельность. Также готовятся материалы о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов.