Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.02.2021,  
11:40
Текст:  Алексей Иванов

Российских снайперов учат поражать беспилотники с первого выстрела

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На полигоне Ляур 201-й российской военной базы в Таджикистане оборудовали специальную площадку для тренировки снайперов по поражению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вероятного противника.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Гантраки на базе КамАЗов взяли под охрану важную автотрассу в Сирии

Как сообщает газета "Красная звезда", делать акцент в подготовке именно на этом компоненте распорядился командир базы полковник Сергей Горячев. На новой площадке смонтированы несколько мачт, соединенных между собой тросами. С их помощью приводится в движение металлическая мишень в форме планера среднего по величине БПЛА. Высота ее "полета" превышает 20 метров, благодаря чему снайперы имеют возможность отрабатывать стрельбу вверх под большими углами.

Помимо этого недавно была оборудована еще одна специальная учебная полоса с качающимися, наклонными и подвижными поверхностями. Благодаря этому можно моделировать различные типовые ситуации скоротечного боя, а каждый военнослужащий способен отработать приемы стрельбы как в движении, так и из различных неудобных положений в ограниченное время с указанным лимитом боеприпасов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Владимир Смоляков \ РИА Новости
Как в кино: британцы готовились воевать с советскими Т-62 и БТР-60ПБ 04.02.2021
Реалистичный учебный бой между Т-80У и корейскими К1 показали на видео 01.02.2021
Охоту вертолета Северного флота за беспилотниками показали на видео 28.01.2021
беспилотники
Фото: Vitaly Kuzmin /wikipedia.org
Завершились испытания ракеты "воздух - воздух" большой дальности 04.02.2021
Forbes высоко оценил экспортный потенциал беспилотника "Орлан" 28.01.2021
Раскрыты возможности комплекса "Гром-Э" для БПЛА "Охотник" 27.01.2021
стрелковое оружие
"Умную" мишень для ускоренного обучения стрельбе создали в России 03.02.2021
В России самоизоляция возродила моду на обрезы 02.02.2021