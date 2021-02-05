Постановление губернатора Ставропольского края от 4 февраля 2021 № 30 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября. 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 13 ноября 2020 г. № 475, от 17 ноября 2020 г. № 480, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 03 декабря 2020 г. № 510, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 30 декабря 2020 г. № 576, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8 и от 29 января 2021 г. № 24) следующие изменения:

1.1. В пункте 15:

1.1.1. Подпункты 15.1-15.3 признать утратившими силу.

1.1.2. Подпункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.".

1.1.3. Подпункт 15.8 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 16:

1.2.1. Подпункты 16.1 - 16.31 признать утратившими силу.

1.2.2. Подпункт 16.5 изложить в следующей редакции:

"16.5. Руководителям федеральных, муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.".

1.2.3. Подпункты 16.6 - 16.11 признать утратившими силу.

2. Признать утратившими силу:

пункты 5 и 6 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2020 г. № 269;

постановление Губернатора Ставропольского края от 17 июля 2020 г. № 297 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

пункты 4 и 5 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 июля 2020 г. №319;

постановление Губернатора Ставропольского края от 11 августа 2020 г. № 327 "О внесении изменения в пункт 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края";

подпункты 1.2.1 и 1.3.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 31 августа 2020 г. № 367 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 30 октября 2020 г. № 453 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 475 "О внесении изменений в подпункты 15.1.2 и 16.9 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 17 ноября 2020 г. № 480 "О внесении изменений в подпункты 15.1.2 и 16.9 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 03 декабря 2020 г. №510 "О внесении изменений в подпункты 15.1.2 и 16.9 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункты 1.1.2 и 1.2.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 11 декабря 2020 г. № 532 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 576 "О внесении изменений в пункты 15 и 16 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 07 февраля 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края, первый заместитель председатель Правительства Ставропольского края И.И.Ковалев







