У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры

Новая экранизация "Обители зла" (Resident Evil), на этот раз - без неизменной Миллы Йовович, обзавелась датой премьеры.

Информация обозначена на портале IMDb: пока не имеющая подзаголовка лента, призванная перезапустить серию, выйдет в кино 3 сентября.

Сюжет картины более близок к оригиналу, чем предыдущая экранизация, и будет основан на двух первых частях серии игр.

Действие развернется в 1998 году в Ракун-Сити и расскажет о начале зомби-апокалипсиса.

Режиссер - Йоханнес Робертс (первая и вторая "Синие бездны").

Роли распределены следующим образом: Кая Скоделарио - Клэр Рэдфилд, Робби Амелл - Крис Рэдфилд, Ханна Джон-Кеймен - Джилл Валентайн, Том Хоппер - Альберт Вескер, Эван Джогиа - Леон Кеннеди, Нил Макдонаф - Уильям Биркин.

Съемки картины закончились под Новый год. В настоящее время проект находится на постпродакшн.