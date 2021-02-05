Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер

Легендарнейший канадский актер театра, кино и ТВ Кристофер Пламмер скончался в своем доме в Коннектикуте 5 февраля - на 92-м году жизни.

Печальнейшую новость сообщает Deadline со ссылкой на семью артиста.

Причина смерти патриарха не называется.

Артур Кристофер Ори Пламмер родился 13 декабря 1929 года в Торонто. Дебют - 1953 год. В фильмографии - без малого две сотни проектов: "Падение Римской империи", "Ватерлоо", "Поющие в терновнике", "Долорес Клэйборн", "12 обезьян", "Достать ножи", "Все деньги мира".

На счету - две премии "Эмми" и две "Тони", "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премия Гильдии киноактеров США.