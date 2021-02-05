В России создают противотанковый комплекс, уничтожающий беспилотники

В России создадут ПТРК, поражающий не только бронетехнику, но и дроны.

В России началась разработка не имеющего аналогов в мире ПТРК, способного уничтожать беспилотники. Его создают в КБ приборостроения. Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Он уточнил, что это будет многоцелевое оборонительно-штурмовое оружие, способное эффективно поражать помимо бронетехники и ранее "недостижимые цели", такие как БПЛА.

Для перспективного комплекса создаются уникальные ракеты с комбинированными головками самонаведения. Они смогут отслеживать цели сразу по двум каналам тепловизионным и оптическим.

Применять ПТРК будут по принципу "выстрелил - забыл".