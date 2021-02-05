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05.02.2021 19:30
Рубрика: В мире

В США обыватель ранил полицейских и забаррикадировался в доме

Текст: Александр Саможнев

Житель города Хай-Пойнт в штате Северная Каролина по неизвестным причинам открыл стрельбу из автоматической винтовки и ранил трех полицейских, после чего забаррикадировался в доме, сообщает информагентство AP.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Многочасовое противостояние началось в четверг после 23:00. Патрульный офицер услышал выстрелы и подошел к дому, где был замечен мужчина с оружием. После этого на место происшествия прибыла тактическая группа и окружила дом. Стрелок открыл огонь и ранил полицейских. Затем отступил внутрь строения и забаррикадировался.

В полиции информировали, что у сотрудников "все хорошо" и раны не были опасными для жизни. Одному стражу порядка потребуется хирургическая операция. Проводится расследование инцидента со стрельбой.

В мире США

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