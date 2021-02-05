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5 февраля 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 5 февраля 2021 года № 16 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 5 февраля 2021 г.
Опубликован 5 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:

"- с 08 по 21 февраля 2021 года;".

1.2. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Ограничения, указанные в пункте 6 настоящего Указа, не распространяются:

- на лиц, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через 14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

- на лиц, имеющих медицинский документ, подтверждающий выявление у них антител класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), действительный в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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