Постановление правительства Воронежской области от 4 февраля 2021 года № 41 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.12.1999 № 126-11-ОЗ "О прожиточном минимуме в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 9 053 рубля, для трудоспособного населения - 9 834 рубля, пенсионеров - 7 602 рубля, детей - 8 895 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







