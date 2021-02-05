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5 февраля 2021 г.

Указ губернатора Ярославской области от 29 января 2021 года № 27 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 29 января 2021 г.
Опубликован 5 февраля 2021 г.

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декабря 1996 г. № 25-з "О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области" и данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославской области за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 668 рублей;

для трудоспособного населения - 11 689 рублей;

для пенсионеров - 8 665 рублей;

для детей - 10 675 рублей.

2. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области Д.Ю. Миронов



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