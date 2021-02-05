За неделю 33 иностранных самолета провели разведку у границ России

Российские средства контроля воздушного пространства за неделю обнаружили 41 иностранный летательный аппарат у границ РФ. Такие данные Минобороны в пятницу приводит газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Уточняется, что разведку вдоль границ вели 33 самолета и 8 беспилотных летательных аппаратов. Все они сопровождались российскими РЛС.

В одном случае истребителю из состава дежурных по ПВО сил пришлось подниматься на перехват. В Минобороны подчеркивают, что нарушений госграниц России не допущено.