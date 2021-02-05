Постановление правительства Забайкальского края от 5 февраля 2021 года № 20 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2021 год"

В целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае на 2021 год, за исключением случаев установления величины прожиточного минимума для детей в целях определения размера ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:

на душу населения - 13 613 рублей 32 копейки;

для трудоспособного населения - 14 146 рублей 04 копейки;

для пенсионеров - 11 256 рублей 00 копеек;

для детей - 14 428 рублей 46 копеек.

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов







